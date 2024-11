L’Associazione Avis organizza una giornata di raccolta sangue tutta al femminile

L’Avis di Potenza ha organizzato per il 25 novembre in concomitanza con la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, una raccolta sangue tutta al femminile. E’ possibile recarsi al centro di raccolta lunedì presso Largo Don Uva, 6 dalle ore 8:15 alle ore 11:00 oppure al centro trasfusionale dell’ospedale San Carlo di Potenza dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

Tutte le donne che si recheranno al centro per la donazione di sangue saranno omaggiate da un piccolo pensiero per ringraziarle e ricordare loro che “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne” scrive sulla propria pagina social l’Associazione Avis. Necessaria è la prenotazione ai seguenti numeri: 0971/441063, 3467626348 oppure al 3467626345.