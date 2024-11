La Banca Monte Pruno celebra i dieci anni di presenza a Potenza

Lo scorso sabato pomeriggio il “Piccolo Teatro” di Potenza ha ospitato la tavola rotonda che ha voluto celebrare la decennale presenza della Banca Monte Pruno nel capoluogo lucano. Un evento elegante, a cui hanno partecipato soci e clienti dell’istituto di credito cooperativo. L’evento è iniziato coi saluti istituzionali del sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, e con l’intervento di Michele Albanese, Direttore Generale dell’Istituto Bancario. Il Direttore ha ricordato gli eventi principali che hanno interessato la sede di Potenza sin dalla sua fondazione e ha rimarcato l’importanza della presenza della Monte Pruno anche in una città più grande e capoluogo di regione come Potenza.

A seguire la tavola rotonda dal titolo “Le Bcc a servizio della Comunità, un modello vincente di Banca”, con interventi di figure di spicco del settore bancario e imprenditoriale, tra i quali anche Cono Federico, Vice-Direttore Generale della Banca Monte Pruno.

Il tema della tavola rotonda era incentrato sul valore di una banca di prossimità, come strumento a servizio della comunità locale, sottolineando l’importanza dell’attenzione alle esigenze economiche, finanziarie e sociali delle persone. Un modello vincente che mette al centro la relazione con i clienti e la loro soddisfazione. L’incontro si è proposto anche come un’opportunità per riflettere sulle sfide future e sugli obiettivi della Banca, con un’attenzione sempre rivolta al benessere della collettività potentina.

Al termine della tavola rotonda, si è tenuto poi un concerto del noto gruppo musicale lucano “Drops e Opera Live Orchestra” diretto dal M° Pasquale Menchise.

Da dieci anni la Banca Monte Pruno rappresenta un punto di riferimento per i cittadini di Potenza, distinguendosi per l’impegno nel promuovere lo sviluppo del tessuto socio-economico locale.

Questo evento non è stato soltanto un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno della Banca verso la comunità, rinforzando il rapporto con soci, clienti e istituzioni, e continuando a garantire un sostegno concreto alla crescita del territorio.