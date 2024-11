“Non basta un albero”: il convegno sulla gestione del verde urbano alla Certosa di Padula

Un importante convegno sulla gestione del verde urbano si terrà nelle giornate del 27 e 28 novembre presso la Certosa di Padula. L’evento dal nome simbolico “Non basta un albero” è giunto alla sua terza edizione e tratta la tematica della sostenibilità dal punto di vista della pianificazione e gestione del verde urbano grazie all’intervento di esperti del settore. Nella prima giornata, infatti, i lavori inizieranno alle ore 9 e per tutta la mattina Giuseppe Cardiello in qualità di forestale e gli agronomi Lorenza Ilaria eLuigi Vicinanza daranno vita ad un living lab sull’analisi della qualità del verde urbano, sulle prove di stabilità degli alberi attraverso attività dimostrative di corretta potatura e di messa in opera. Per questo laboratorio, chi vorrà partecipare è invitato a sottoscrivere l’iscrizione attraverso il QR code presente sulla locandina del convegno.

Nel pomeriggio, nella Sala San Severino, si terrà un incontro tecnico, nel dettaglio:

il primo panel sulla pianificazione sostenibile del verde in città avrà come relatore Marco Ferrari che è un docente di restauro e gestione sostenibile di parchi e giardini del Politecnico di Torino;

a seguire il panel dell’agronoma e direttrice commerciale di Vivai Torsanlorenzo Elisabetta Margheriti sarà incentrato sulla qualità e produzione vivaistica;

poi sarà la volta di Antonio Pepe in qualità di forestale e membro dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini che parlerà di strumenti gestionali per il verde urbano.

Oltre alla presenza di Michele Buonomo, consigliere nazionale di Legambiente in qualità di moderatore, sono previsti numerosi interventi di altri esperti del settore agrario e paesaggistico tra i quali: Alberto Patruno -Direttore generale ASSO.IMPRE.DI.A-, Enrica De Falco – Presidente del corso di laurea di Agraria ad UNISA-, Maurizio Camillo -presidente dell’Ordine Agronomi di Salerno-, Luciana Mauro -agronoma e paesaggista nonchè docente di Progettazione e Gestione del Verde-. A questo incontro parteciparenno, inoltre, gli amministratori, i tecnici e i professionisti del settore del territorio valdianese.

Il programma di giovedì 28 novembre prevede dei laboratori di educazione alla biodiversità vegetale con scuole e associazioni locali dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Il convegno, a cui sono invitati tutti gli amministratori e tecnici degli enti locali, nonchè professionisti, associazioni, studenti universitari dei corsi di agraria e studenti degli istituti tecnici agrari, è stato organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, Difarma, Legambiente Campania e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, della Comunità Montana Vallo di Diano, dell’Osservatorio dell’Appennino Meridionale, del Gal Vallo di Diano e del Comune di Padula.