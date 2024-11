Paura a Corbara, evacuata una palazzina

E’ ancora in corso la verifica della stabilità di una palazzina in via Tenente Lignola, nel Comune di Corbara, dove un pilastro che spancia in modo anomalo ha allertato le autorità e coloro che vivono nei sei piani dell’edificio.

L’anomalia ha determinato l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l’area, anche, con l’evacuazione delle famiglie che abitano nella palazzina. Sul posto anche il Sindaco, l’ufficio tecnico comunale e il funzionario di servizio, presenti per accertare lo stato dei luoghi e le condizioni delle famiglie costrette ad abbandonare l’edificio.

Si attendono sviluppi sugli accertamenti delle cause dell’anomale sganciamento del pilastro e sui rischi che questo può rappresentare per la stabilità dell’edificio.