In arrivo a Salerno la nave Aita Mari con a bordo 37 siriani

Nella giornata di domani venerdì 29 novembre tra le ore 13 e le 15, è previsto uno sbarco di migranti al porto di Salerno di 37 persone di origine siriana, tra cui 3 minori non accompagnati, che viaggiavano a bordo di un’imbarcazione in difficoltà, e che sono state soccorse dalla Nave Aita Mari nella zona SAR libica.

Oggi pomeriggio in prefettura si terrà una riunione per organizzare, la macchina organizzativa che ci prepara all’accoglienza, per stabilire tempi e modalità per lo sbarco dei 37 migranti

Non si conoscono ancora le condizioni di salute o eventuali criticità Attualmente stanno ricevendo cure a bordo della nave “Aita Mari” della Ong Salvamento Maritimo Humanitario, mentre si dirigono verso il porto assegnato.