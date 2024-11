Nasce a Polla il gruppo dei boy scout dedicato a “Bruno Schettino”

Nasce a Polla il Gruppo Scout Agesci Vallo di Diano 1 “Mons. Bruno Schettino”.

Dopo un periodo iniziale di formazione alla conoscenza del metodo Scout e alla partecipazione al primo campo formativo, si è costituito ufficialmente e con grande entusiasmo il Gruppo.

Inizialmente voluto da Don Antonio Calandriello, che ha accompagnato i partecipanti al periodo di formazione, abbiamo partecipato ad eventi di Zona e Regione. Grazie alla fase iniziale è stato dato il via libera dall’Agesci per la costituzione del Gruppo e il suo successivo censimento.

Questo si è avuto grazie costante presenza, per oltre un anno, di Alvaro D’Ambrosio e Giancarlo Mazzillo (responsabile della Zona Poseidonia).

Il Gruppo i cui responsabili “nominati” sono Alvaro D’Ambrosio e Annamaria Lopardo, vede la partecipazione anche di Angela Cupersito, Annamaria Curcio, Angelo Sabini, Giacinto Costantino e Giovanni Cafaro.

“Il nostro desiderio è quello di creare una comunità Scout nel Vallo di Diano e non solo a Polla. Abbiamo voluto intitolare il gruppo ad una figura storica del nostro territorio, a “Mons Bruno Schettino” in quanto è stato il primo Vescovo della Diocesi di Teggiano- Policastro dopo l’unione delle due diocesi. Il vescovo Schettino è stato da sempre vicino al mondo dello scautismo, essendo egli stesso Assistente Ecclesiastico del Gruppo Scout Nola 1 dove prima di ricevere l’incarico di Vescovo era sacerdote”.

Ringraziamo Mons. Antonio De Luca per la sua Benedizione per questo nostro cammino che vuole essere “Profetico” per la nostra Diocesi.

Nella certezza di raccogliere molte adesioni desideriamo metterci al “Servizio” della Chiesa locale e le Istituzioni e a breve inizieremo una serie di incontri nelle parrocchie della Diocesi.

La nostra sede è nei locali dell’oratorio “San Giovanni Paolo II” a Polla grazie alla disponibilità del Parrocco Don Pasquale Gaito.

Ci incontriamo tutti i mercoledì alle ore 19.30.