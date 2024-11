Potenza: una maglia vintage in plastica riciclata celebra la città e la sua squadra

Un incontro tra sport, sostenibilità e comunità: è questo il cuore del progetto lanciato dalla collaborazione tra il Potenza Calcio, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla) e la Fondazione Potenza Futura. Grazie a questa iniziativa, è stata creata una maglia vintage in plastica riciclata, ispirata alla divisa storica indossata dal Potenza nel 1975, durante il vittorioso spareggio contro la Juve Stabia per la promozione in Serie C.

La maglia, bianca con una V rossa e blu sul petto, è un simbolo di legame tra la città e la sua squadra. La plastica utilizzata per realizzarla proviene dal recupero delle bottiglie in Pet alimentare, raccolte tramite il progetto “Rete Corepla – Superficie pubblica”. In questa iniziativa, il Comune di Potenza ha acquistato sei eco-compattatori, che permettono ai cittadini di contribuire attivamente al riciclo delle bottiglie, in cambio della possibilità di ricevere in regalo una delle magliette, come segno di partecipazione a questa causa ecologica.

Ad oggi, sono state raccolte in città più di 700 mila bottiglie, un risultato che evidenzia l’entusiasmo della comunità per questa iniziativa di sostenibilità. “La maglia è una celebrazione della città e della sua squadra, simbolo di storia e aggregazione”, ha dichiarato Antonio Protopapa, direttore della gestione operativa di Corepla. “Siamo sicuri che questo incentivo spingerà sempre più cittadini a prendere parte al progetto, promuovendo un sistema virtuoso che porta benefici a tutta la comunità”.

Anche il presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di progetti che abbiano un impatto positivo sul benessere del territorio. “Siamo felici di essere parte attiva di un progetto che guarda al futuro con una forte attenzione alla sostenibilità”, ha detto Macchia.

Infine, Federica D’Andrea, direttrice della Fondazione Potenza Futura, ha aggiunto: “La nostra fondazione ha sempre promosso collaborazioni che favoriscano il benessere della comunità. Vedere la città di Potenza rispondere con entusiasmo a questa iniziativa ci conferma che la nostra comunità è pronta ad adottare comportamenti sempre più sostenibili”.

Un’ulteriore prova di come lo sport, l’innovazione e la consapevolezza ambientale possano contribuire allo sviluppo di una città e di una cultura più verde e responsabile.