Continuano i controlli straordinari interforze ad “alto impatto” a Potenza, disposti dal Prefetto Michele Campanaro. Questi interventi mirano a rispondere alle esigenze di sicurezza delle comunità nelle aree urbane vulnerabili, seguendo la Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 settembre 2023.

Negli ultimi anni, tali operazioni hanno mostrato risultati significativi. Recentemente, la squadra interforze, composta da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha operato in via Pretoria e piazza Don Bosco. Durante i controlli sono stati monitorati 4 veicoli e 30 persone, rilevando 5 soggetti con precedenti, e sono stati controllati diversi esercizi commerciali.

I risultati includono 3 violazioni al Codice della Strada, l’arresto di una persona per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti e il sequestro di marijuana, il soggetto è stato trovato dalla Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, in possesso di 5 piante marjuana e 2,800 kg di marijuana essiccata. Il Prefetto ha evidenziato l’importanza della continua pianificazione degli interventi, soprattutto in vista delle festività, per garantire la sicurezza nella città.