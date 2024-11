Accuse di furto in un’auto in Calabria, assolti due cilentani

Due persone di Vallo della Lucania accusate, in Calabria, di rapina sono state assolte. Si tratta di due persone di 40 e 60 anni difese dall’avvocato Leopoldo Catena che – secondo l’accusa – aveva messo in atto il colpo a Paola, in Calabria. Accusate di aver forzato un’auto per portare via dei soldi da un borsellino, i due sono stati assolti, con i giudici che hanno accolto le tesi difensive dell’avvocato Catena.