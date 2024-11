“AFFARI TUOI” è così che è stata denominata l’importante operazione antidroga che si è conclusa con successo lo scorso 26 novembre, per opera del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza, con il supporto delle unità cinofile. Delegati dalla Procura della Repubblica di Potenza, i militari hanno perquisito il domicilio di un giovane potentino di 26 anni, individuando circa 500 grammi di hashish, marijuana e cocaina, oltre a 68 sigarette elettroniche contenenti alti livelli di THC, sostanza vietata in Italia.

L’operazione trae origine da un sequestro eseguito lo scorso marzo, quando erano stati intercettati oltre 14 chilogrammi di droga spedita dalla Spagna tramite pacchi anonimi. In quella circostanza, erano stati sequestrati anche alimenti contraffatti contenenti THC. Le indagini successive hanno portato a individuare nuovi responsabili, tra cui una persona tratta in arresto in flagranza di reato. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Particolare attenzione è stata posta sul sequestro delle sigarette elettroniche, una novità nel panorama locale degli stupefacenti, che spesso vengono utilizzate inconsapevolmente dai consumatori per il loro contenuto stupefacente. Se immesso sul mercato, il materiale sequestrato avrebbe generato profitti stimati in almeno 15.000 euro per l’organizzazione criminale. L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Potenza, con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma.