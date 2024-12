Aveva allestito una serra per coltivare marijuana in casa: nei un 39enne nel potentino

In seguito alle decisioni adottate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati potenziati i controlli straordinari interforze, seguendo il modello “alto impatto”, nel Capoluogo. Le operazioni sono state condotte dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale, con risultati operativi significativi.

Durante l’ultimo servizio di controllo “Alto impatto”, organizzato dal Questore di Potenza nella serata di giovedì 21 novembre, gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza hanno arrestato un residente a Potenza per il reato di produzione di sostanze stupefacenti. Questa operazione dimostra l’impegno costante e la piena collaborazione delle Forze di Polizia nella lotta contro tutte le forme di illegalità, con particolare attenzione alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, che rappresentano una minaccia concreta per la salute e la sicurezza della comunità e costituiscono una delle principali fonti di finanziamento per la criminalità organizzata.

In particolare, durante l’attività congiunta, il personale della Questura di Potenza e della Guardia di Finanza, supportati dalle Unità Cinofile del Gruppo di Matera, hanno controllato un uomo di trentanove anni, già noto per precedenti reati legati agli stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare, in un’area di pertinenza dell’indagato, è stata scoperta una vera e propria serra destinata alla coltivazione di marijuana, oltre a numerosi barattoli contenenti sostanza già essiccata. Alla luce di quanto emerso, l’individuo è stato arrestato per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90 e trasferito presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono stati inoltre sequestrati oltre 2,8 kg di marijuana e 5 piante di marijuana invasate.

Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari e si sottolinea che nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.