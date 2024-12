“Ridiamo speranza alla Basilicata”. L’appello dei Vescovi lucani

I vescovi della Basilicata hanno lanciato un accorato appello per affrontare la grave crisi economica e sociale che colpisce la regione, particolarmente nei settori strategici come l’automotive che ha in Stellantis, una delle realtà occupazionali tra le più importanti. “È urgente una mobilitazione straordinaria dei mondi vitali della Basilicata” – scrivono i prelati nel documento diffuso in occasione della prima domenica di Avvento – per riportare “al centro la dignità delle persone” e la “dimensione comunitaria”.



La pandemia, le crisi geopolitiche ed economiche mondiali degli ultimi anni, anche in Basilicata hanno aggravato le disuguaglianze e l’emigrazione giovanile. Molte famiglie vivono in povertà e molti paesi si stanno spopolando. Tra le priorità indicate dai prelati vi sono investimenti infrastrutturali per superare l’isolamento della regione, politiche industriali innovative per il rilancio dell’automotive e programmi di formazione per allineare le competenze alle sfide del mercato del lavoro. “Occorrono misure concrete per sostenere i giovani e le donne, garantendo loro opportunità stabili e dignitose”, ribadiscono.

L’appello si conclude con un invito al coraggio. “È tempo di agire in modo coordinato – scrivono – coinvolgendo istituzioni, parti sociali e cittadini, per costruire una Basilicata in cui crescita economica, giustizia sociale e tutela dell’ambiente camminino insieme” e “per ridare speranza alla nostra gente”.