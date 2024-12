Alta Velocità: nuovo passaggio della maxi trivella sull’A2. Previste limitazioni al traffico

In vista del secondo passaggio di un trasporto eccezionale che trasporterà, la maxi trivella, per i lavori di costruzione della nuova linea alta velocità AV/AC Salerno-Reggio Calabria, specificamente nel Lotto 1° Battipaglia – Romagnano, con interconnessione alla linea storica Battipaglia-Potenza. Il passaggio è previsto nelle ore notturne.

Il convoglio, lungo oltre 54 metri, largo 8 metri e del peso di 385,30 tonnellate, richiederà particolare attenzione e misure specifiche per garantire la sicurezza durante il transito. Pertanto, dalle ore 22:00 di domani, mercoledì 4 dicembre fino al termine del passaggio, previsto per le ore 01:00 del giorno successivo, saranno attivate limitazioni significative al traffico.

Durante il passaggio del convoglio, sarà chiuso lo svincolo di Pontecagnano Nord. Inoltre, saranno attuate chiusure temporanee agli svincoli di Pontecagnano Sud, Battipaglia, Eboli e Campagna, con particolare attenzione alla chiusura della rampa di immissione dell’Area di Servizio di Campagna Ovest, in base alla progressione del trasporto.

In aggiunta, verranno attuati blocchi temporanei in prossimità dei viadotti interessati da monitoraggio, insieme a rallentamenti dovuti alla presenza della Safety Car. Questi rallentamenti interesseranno il tratto che va dall’uscita di Pontecagnano Nord fino all’Area di Servizio Campagna Ovest.

Per il traffico veicolare proveniente dalla A2 Dir Napoli e dall’A30 diretto verso sud con uscita Pontecagnano Nord, si consiglia di utilizzare il percorso alternativo con uscita a Fratte e di proseguire in Tangenziale con uscita Salerno Est/Pontecagnano.

Dalle 22:00 fino al termine del passaggio del convoglio (indicativamente tra le 23:30 e le 24:00), saranno attive chiusure di tre rampe dello svincolo di Pontecagnano, che riguarderanno: la carreggiata in direzione sud con uscita obbligatoria allo svincolo di Pontecagnano; l’entrata sulla rampa di immissione alla SS 18 Tangenziale di Salerno in direzione A2 e l’entrata sulla rampa di immissione alla SS 18 Tangenziale di Salerno in direzione A2.

La gestione delle operazioni e le modalità di intervento sono state definite in sede di Coordinamento Operativo di Vigilanza (COV) presso la Prefettura di Salerno, coinvolgendo gli enti interessati e le Forze dell’Ordine. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione agli avvisi stradali e a rispettare le indicazioni fornite per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante il passaggio di questo importante convoglio.