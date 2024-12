Amianto e rifiuti abbandonati a Pontecagnano: la segnalazione dei cittadini

Una segnalazione sulla presenza di rifiuti pericolosi in amianto a Pontecagnano è pervenuta al Comando Provinciale di Salerno lo scorso 19 novembre. Secondo la segnalazione effettuata da un’associazione locale, in Via Lago Caldonazzo, nel comune di Pontecagnano, è stato scoperto un vero e proprio disastro ambientale: ovvero un grosso quantitativo di amianto pericoloso per le falde acquifere sottostanti e per l’ambiente circostante. Sono state, infatti, rinvenute diverse lastre in gran parte sfaldate, e oltre ai rifiuti in amianto sono stati visti e fotografati pneumatici, bidoni di pittura, diversi sacchi di rifiuti domestici, plastica, materiale per l’edilizia, ma anche elettrodomestici abbandonati; il tutto ritrovato nei pressi di alcune serre coltivate e un corso d’acqua. L’operazione è stata operazione svolta dal Comando provinciale Aisa Salerno dal Nucleo Prevenzione reati ambientali.

Nei pressi del ritrovamento di questi rifiuti vi è anche l’area di allenamento della Salernitana Calcio e secondo quanto riferito nella segnalazione i rifiuti occuperebbero circa 300mq di suolo. La preoccupazione principale dei cittadini risiede soprattutto nella pericolosità di suddetti rifiuti, principalmente nelle possibili esalazioni nocive per i cittadini. In seguito alla segnalazione sono intervenuti i militari del Comando Provinciale Aisa Salerno del Nucleo Prevenzione per i reati ambientali.