A Trinità di Sala Consilina i tradizionali festeggiamenti in onore di Santa Barbara

Come ogni anno, il 4 dicembre si è rinnovato l’appuntamento simbolico per tributare il riconoscimento dovuto e sentito a un corpo che tanto si dà da fare per la tutela e sicurezza del territorio quale quello dei Vigili del Fuoco.







Anche quest’anno, infatti, nella Parrocchia di Trinità, i Caschi Gialli del Distaccamento di Sala Consilina hanno celebrato la loro patrona Santa Barbara tra la commozione per i colleghi che non ci sono più e l’abbraccio dei fedeli accorsi numerosissimi.

La Santa Messa, officiata dal parroco Don Michele Totaro, è avvenuta alla presenza di una partecipativa comunità. Al termine della funzione religiosa, è stata data lettura della preghiera a Santa Barbara da parte dell’Ufficiale Antonio Di Peso del Comando di Salerno al quale è stato poi consegnato un omaggio per la collaborazione mostrata nei confronti della sezione di Sala Consilina.

Presenti le massime autorità militari e civili tra cui il Capitano della Compagnia di Carabinieri di Sala Consilina Veronica Pastori, il Sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano, il vice Bartolo Lettieri, l’assessore Giose Biscotti e il consigliere Nicola Rosciano, oltre a varie associazioni del territorio.