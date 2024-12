Arisa alla presentazione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” a Latronico. Con lei lo sceneggiatore Proia

Un’opera cinematografica che non si limita a raccontare una storia, ma diventa uno strumento di denuncia e sensibilizzazione sul tema del bullismo. E’ il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, tratto dal libro “Andrea oltre il pantalone rosa” proiettato a Latronico, all’interno del cinema “Nuova Italia” per iniziativa del direttore artistico del festival cinematografico “Marateale”, Nicola Timpone, e del presidente dell’associazione “Cinema Mediterraneo” Antonella Caramia.

Un evento speciale, che ha visto la partecipazione del produttore e sceneggiatore Roberto Proia, assieme alla cantautrice lucana Arisa che ha curato la colonna sonora del film, diretto da Margherita Ferri, che tratta la vera storia di Andrea, un ragazzo morto suicida a 15 anni, il 20 novembre 2012 per aver subito bullismo e cyberbullismo dai suoi compagni.



Proia e Arisa sono stati i protagonisti di un dibattito, alla presenza di numerosi giovani e giovanissimi accompagnati dai genitori. Per l’occasione Proia ha ribadito come questo sia un film che si sviluppa su diversi strati, non solo sul bullismo, un film sulla solitudine, sulla necessità di comunicare, sul rapporto genitori figli e in generale adulti ragazzi. Arisa ha, invece, raccontato dell’emozione provata quando ha letto la sceneggiatura, del pianto irrefrenabile, della gioia di donare questa canzone da lei scritta proprio nel 2012 per la sua mamma. Nel corso della serata diversi sono stati gli interventi del pubblico, tra cui quello del dei sindaci di Lagonegro e Latronico.