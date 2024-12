Sant’Arsenio, conferita la Benemerenza alla Memoria di Domenico Bosco

La Comunità di Sant’Arsenio ha reso omaggio per un’intera giornata a Domenico Bosco, prematuramente scomparso 10 anni fa.

Sabato 7 dicembre, infatti, si sono tenuti due eventi che hanno volto ricordare Domenico Bosco, maestro, uomo di cultura, appassionato di cinema e teatro e soprattutto un antesignano della figura dell’”Educattore”.

In mattina, nell’aula consiliare del comune di Sant’Arsenio, si è tenuta la cerimonia di Conferimento della Benemerenza alla Memoria di Domenico Bosco, alla presenza dei suoi familiari e su proposta della Commissione Comunale per le benemerenze, presieduta dalla consigliera comunale Annamaria Mazzariello e composta da Gabriella De Martino, Carla Coiro e Marco Ambrogi. La cerimonia ha visto l’intervento del sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, che ha ricordato con partecipazione Domenico Bosco. “Una vita dedicata alla scuola, ai bambini, ha ricordato il sindaco, con un’attenzione ed una capacità unica anche di intercettare il cambiamento. Un’intelligenza viva, espressiva ed aperta che sapeva comunicare. Come faceva qui a Sant’Arsenio, ha aggiunto il sindaco, dove tornava sempre appena gli impegni professionali glielo consentivano. Un paese, il nostro, ha aggiunto Donato Pica, per il quale aveva un amore sconfinato, senza limiti”. E poi, la passione per la musica, la poesia, il cinema, il teatro in vernacolo santarsenese. “Tantissimi, ha concluso il sindaco Pica, sono i ricordi legati alla figura di Domenico Bosco che è impossibile sintetizzare in poche battute”. A seguire l’intervento dell’architetto Enrico Coiro, amico di Domenico Bosco, con il quale ha condiviso la passione per il teatro in vernacolo. Nel ricordarlo, l’architetto Coiro, ho sottolineato, tra le altre cose, di Domenico Bosco, la capacità comunicativa e di coinvolgimento dei suoi alunni e delle sue alunne, un vero e proprio antesignano della figura dell’ “Educattore”, capace di trasmettere conoscenze, ma senza tralasciare l’aspetto emotivo ed il coinvolgimento, di tutti gli scolari, senza alcuna distinzione ed esclusione. A seguire la consegna della benemerenza alla famiglia. La moglie Annamaria, grata e commossa ha ringraziato tutti gli amici e le amiche che hanno voluto essere presenti e che le sono stati accanto dopo la scomparsa di Domenico. La mattinata si è conclusa con la piantumazione di un albero di tiglio in località “Difesa” con il supporto della Protezione Civile Comunale.

Nel pomeriggio poi, la 4^ edizione di “Teologia-Musica e Arte” dedicata ai talenti evangelici, tenutosi sul salone della Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant’Arsenio, è stata dedicata ad un talentuoso santarsenese, Domenico Bosco. La serata moderata dal giornalista Geppino D’Amico, ha visto alternarsi voci e suoni , di Walter Coiro e Mariarosa Coiro e riflessioni e pensieri di Enrico Coiro.