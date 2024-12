Abbandona la carriera militare per farsi suora. Da Sapri la storia della 22enne Chiara

Quella della 22enne Chiara Franco, giovane originaria di Sapri, sembrava una vita già ben delineata. Un fidanzato col quale sposarsi e il desiderio di entrare nell’Arma dei Carabinieri per seguire le orme del padre, comandante della Stazione di Torchiara e che a lungo ha guidato quella di Vibonati. Ma circa quattro anni fa, dopo un viaggio con quello che era il suo fidanzato, qualcosa in Chiara è cambiato, in lei si è fatto spazio un desiderio più forte: prendere i voti.

“Nei primi mesi del 2020, prima del 18esimo compleanno, ero molto confusa e non era da me- ha dichiarato Chiara su “Il Mattino” – Ho sempre saputo cosa volevo fare nella vita: fare carriera nei carabinieri, mettere su famiglia e avere tre figli maschi, per i quali avevo già deciso i nomi. Improvvisamente tutto questo ha iniziato a tentennare, non sapevo che cosa dire al mio fidanzato. Mi ha aiutato un’amica suora, che vive in Ecuador, a fare ordine nella testa e nel cuore. Mi invitò ad affidarmi al Signore e alle preghiere. Ho seguito il suo consiglio ed ho trovato la mia strada”.

E così l’ex aspirante carabiniera ha iniziato un nuovo percorso che dopo il diploma l’ha portata a studiare al Seraphicum di Roma. Ed è proprio a Roma, nel giorno dell’Immacolata, che Chiara ha ricevuto la prima professione religiosa come suora della Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, circondata dall’affetto di familiari e amici che hanno voluto celebrare con lei questo importante passo.