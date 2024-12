Lite familiare degenerata a Barano d’Ischia: denunciate violenze e possesso di armi illegali

Una violenta disputa familiare, che ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato per essere placata, ha avuto luogo ieri sera a Barano d’Ischia, con esito di denuncia. L’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato da una segnalazione che ha allertato gli agenti, i quali sono giunti in un’abitazione dove stava avvenendo la lite.

I poliziotti hanno trovato i due protagonisti dell’incidente, una donna e suo cognato, protagonisti di un acceso alterco che è degenerato in un violento confronto fisico. Le ferite visibili, come ecchimosi sul volto e lesioni alle mani, sono state confermate dal personale sanitario intervenuto sul posto per prestare soccorso ai due.

Durante le operazioni di perquisizione, gli agenti hanno scoperto un mirino da arma da fuoco nelle vicinanze delle scale interne dell’abitazione. Questo ha spinto la Polizia a estendere il controllo, rinvenendo all’interno di un borsone una serie di oggetti sorprendenti: una pistola soft air, piombini, walkie-talkie, ben 17 coltelli, alcuni dei quali modificati, e 2 falcetti. La situazione ha alimentato il sospetto che potessero essere occultate ulteriori armi all’interno dell’abitazione.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che la donna, giunta a casa del cognato per incontrare i suoceri, era stata nuovamente aggredita da quest’ultimo, un episodio che si sarebbe già verificato in precedenti occasioni. La vicenda si è conclusa con una denuncia nei confronti dell’uomo, accusato di aver messo in atto comportamenti violenti nei confronti della donna. La Polizia prosegue le indagini per chiarire i motivi di questa accesa lite familiare.