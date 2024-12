Ritrovato a Teggiano un cane smarrito 10 giorni fa: il microchip riunisce il cagnolino con i suoi proprietari

Emozionante epilogo per un cane da caccia, smarrito circa dieci giorni fa, nel territorio comunale di San Rufo, che è stato finalmente riunito con i suoi proprietari grazie all’uso del microchip. L’animale, che si era allontanato dai suoi proprietari originari di Pellezzano, probabilmente in zona per una battuta di caccia. Il cagnolino è stato trovato da una donna a Teggiano.

La signora, riconoscendo la situazione del cagnolino in difficoltà, ha contattato prontamente la Polizia Municipale di Teggiano. Sotto la guida del Comandante Eliseo Innamorato, gli agenti sono intervenuti portando con sé l’apparecchio necessario per la lettura del microchip, un dispositivo fondamentale per identificare gli animali smarriti.

Grazie a questa tecnologia, è stato possibile risalire rapidamente all’identità del cane e ai suoi legittimi proprietari, che si trovavano in ansia nella loro abitazione di Pellezzano, in attesa di notizie sul loro amato amico a quattro zampe. Dopo essere stati contattati sono arrivati a Teggiano per ritrovare il loro amico a quattro zampe.

La storia del ritrovamento del cane non solo sottolinea l’importanza del microchip come strumento di identificazione, ma evidenzia anche il valore della responsabilità civica e della solidarietà tra cittadini.