Ad Eboli per il Capodanno arriva il leggendario Tonino Carotone

La magia del borgo antico di Eboli si risveglia. I vicoli e le piazzette sono pervasi da profumi avvolgenti di delizie culinarie. L’atmosfera incantevole che solo il Natale riesce a regalare si rinnova, creando un incantesimo che si avvera. Ancora una volta.

Tutto è pronto per il Capodanno ebolitano 2025, un evento organizzato dal Comune di Eboli con il supporto di Banca Campania Centro e la direzione artistica di Giovanni Sparano.

La libertà e il desiderio di stare insieme saranno le vere protagoniste di questo evento unico, che, tra musica e colori, culminerà nel fatidico conto alla rovescia in Piazza San Francesco. Questo luogo suggestivo, caro a molti, porterà l’intera comunità ebolitana e non solo verso un 2025 da vivere in unità, opponendosi a ogni forma di violenza e sopruso.

“Le nostre sole armi sono i violini e le chitarre.”

Per un giorno, e ancora una volta, abbandoniamo l’auto e i pensieri, immergendoci nella libertà e nella spensieratezza di uno dei luoghi più affascinanti del borgo antico di Eboli: Piazza Porta Dogana e Piazza San Francesco, custodi di arte, storia e cultura, di identità e cammini.

Un cartellone ricco di esperienze da vivere e gustare, anche attraverso piccole degustazioni.

Il 31 dicembre si inizia con un aperitivo di mezzogiorno accompagnato dal Jazz Manouche di Cyranò Vatel, e la serata proseguirà con la Ska e il reggae dei Fruit Joy Super Band.

La seconda parte del programma, che tradizionalmente si svolge “dopo mezzanotte”, vedrà protagonista il tanto atteso concerto del leggendario Tonino Carotone nella storica Piazza San Francesco, che saprà accogliere con calore e partecipazione il super ospite di questa edizione, promettendo un’atmosfera ricca di amore e passione.

“Musica fino all’alba”, con un dj set vivace curato da Dj Cosimoskinner, che chiuderà questo indimenticabile evento musicale e gastronomico.

Come per il 2024, anche per quest’anno numerosi ristoratori del centro antico offriranno cenoni speciali prima del concerto in Piazza San Francesco, unendo gusto e tradizione natalizia in un Capodanno all’insegna della convivialità e della buona musica.