Le Fonderie Pisano non si trasferiranno a Buccino. Il Consiglio di Stato boccia il ricorso

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Comune di Buccino avverso le Fonderie Pisano e la loro volontà di trasferirsi nella zona industriale del comune tanagrino. “La questione è chiusa, in via definitiva. A Buccino le Fonderie Pisano non verranno”. Così il sindaco di Buccino, Pasquale Freda. “Questa splendida notizia, frutto di lavoro costante, serio e coerente da parte dei nostri avvocati e tecnici, degli Uffici Comunali e di tutti gli Amministratori ci soddisfa in maniera totale”, ha aggiunto il primo cittadino. Il Comune è stato tutelato dall’avvocato Francesca Marmo di San Pietro al Tanagro. “Un grazie agli Amministratori dei paesi vicini, ai tanti cittadini e alle Associazioni che ci hanno supportato in questa vicenda”.

Lo stabilimento di Fratte da tempo stava cercando di avviare l’iter per spostare le attività nella Valle del Sele, a Buccino trovando però la resistenza della popolazione di Buccino e delle amministrazioni. Tra delibere, varianti, controvarianti, ricorsi e contro ricorsi, la sentenza del Consiglio di Stato dovrebbe mettere un pietra definitiva sul progetto di trasferimento delle Fonderie.