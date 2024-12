Concerto di Natale a San Pietro al Tanagro con il “Club Manouche in concerto”

Si terrà domani alle ore 18:30 presso la chiesa San Pietro Apostolo a San Pietro al Tanagro il concerto di Natale con il “Club Manouche in concerto”. L’evento è organizzato da “Montedoro” la residenza per anziani ubicata a San Pietro. Un “viaggio” musicale in cui il presente e il passato si incontreranno con l’obiettivo di creare una sonorità unica e sognante ispirata al gipsy jazz dei primi anni 30.

Un evento per dare il benvenuto anche a Don Antonio Palma e per augurare all’intera comunità di San Pietro un Buon Natale all’insegna della serenità e della pace. Al termine del concerto avrà luogo un momento conviviale dove la comunità avrà la possibilità di degustare delle ottime caldarroste e del buono vin brulé.