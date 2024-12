In vigore il nuovo codice della strada: sanzioni molto più aspre per chi viola la normativa stradale

E’ entrato in vigore il nuovo codice della Strada, le modiche introdotte puntano a rafforzare la sicurezza stradale attraverso nuovi dispositivi di sicurezza e sanzioni molto più aspre per chi non rispetta il codice della strada. Il testo di legge prevede anche interventi sulla mobilità sostenibile e sull’educazione stradale nelle scuole. Una delle novità più importanti riguarda i monopattini , la nuova normativa prevede l’obbligo di casco, targa e assicurazione del mezzo. Il nuovo codice introduce inoltre misure molto più severe per chi guida in modo irresposabile. Rito immediato della patente per chi guida sotto l’influenza di droghe o alcool o per chi utilizza il telefono al volante. Questi provvedimenti mirano a una guida più sicura e responsabile al fine di evitare incidenti stradali in quanto tali azioni continuano a rappresentare una delle principali cause di morte sulla strada.

Un altro aspetto della riforma riguarda la regolamentazione degli autovelox, la legge stabilisce un regolamento di esecuzione per l’impiego effettivo dei rilevatori di velocità. L’obiettivo della legge è quello di ridurre il numero di vittime della strada in Italia, che negli ultimi anni ha superato le 3000 all’anno.