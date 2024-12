A Vietri Di Potenza cresce l’attesa per Tipica Christmas Edition

La comunità di Vietri di Potenza è pronta ad accogliere la seconda edizione di “Tipica Christmas Edition”, la versione natalizia di uno dei percorsi gastronomici più partecipati e apprezzati dell’estate lucana. A differenza dell’edizione estiva, quella natalizia si caratterizza, oltre che per il tema natalizio, per la location, il format e un percorso più concentrato, ma comunque ricco di prodotti tipici, stand, attrattive, mercatini. Dopo il grande successo dello scorso anno, anche per questa edizione la data è la stessa: il 23 dicembre, lunedì prossimo.

L’evento è in programma in via San Francesco, nella zona comunemente chiamata “la Orga”, con l’ingresso a pochi passi dalla centralissima piazza XXIII Novembre e si terrà il 23 dicembre dalle ore 18, con l’apertura del percorso gastronomico. Non mancheranno zampogne, organettisti e street band, in un’area che sarà addobbata con luci e ambientazioni natalizie.

Nel percorso sarà possibile degustare varie e numerose proposte gastronomiche, con particolare attenzione per i piatti tipici della tradizione culinaria locale, chiaramente accompagnate dalle bevande, tra cui, il noto vino rosso del Pantone di Vietri. Inoltre si avrà modo di conoscere l’olio Evo Bio di Vietri di Potenza, Dulivo, nonché le aziende agricole presenti, nell’ottica della promozione dei prodotti della terra vietrese e delle aziende locali, con i vari stand, oltre ai mercatini, ai presepi e agli artigiani.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni Pro Loco, Vietri e la Movida e Teatrando con il patrocinio del Comune. Ad accompagnare il percorso gastronomico, il gruppo itinerante Bassa Musica L’Armoniosa Molfettese vestiti da elfi che garantirà l’intrattenimento musicale, mentre più, in piazza XXIII Novembre, ancora musica e divertimento con il Duo Music