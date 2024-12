Inaugurato il nuovo show room “Dorado gioielli” a Silla di Sassano. Uno spazio interamente dedicato al gioiello

Dorado Gioielli a Silla di Sassano amplia i suoi spazi con l’inaugurazione di un nuovo show room dedicato all’alta gioielleria. Proprio accanto alla gioielleria esistente, ieri sera, Walter Anzisi titolare della gioielleria “Dorado Gioielli” ha aperto le porte di un nuovo spazio, pensato e progettato per mettere a proprio agio il cliente nell’importante scelta di un nuovo gioiello. sentiamo ai nostri microfoni le parole dei protagonisti dell’evento.

Caratterizzato da toni caldi, l’ambiente vuole suggerire una combinazione tra eleganza ed essenzialità, con uno spazio conversazione per accogliere il cliente e guidarlo nella sua scelta. Ai toni caldi si sovrappongono piccoli accenti di verde proprio ad accentuare la sensazione di tranquillità che si vuole trasmettere al cliente, come ci ha illustrato l’architetto Giovanni Palese, che ha curato la progettazione del nuovo show room in collaborazione con lo show room store “Arrediamo” di Atena Lucana.

Tante le linee di gioiello partner di “Dorado Gioielli” tra cui una dedicata alle perle australiane e tahitiane, linee dedicate al gioiello per uomo e, tra tutte, spicca il nome di Mirco Visconti, ditta partner di “Dorado” da quasi otto anni, che ha riconfermato il suo rapporto lavorativo con la gioielleria di Silla.

Walter Anzisi, titolare di gioielleria, è un misto di commozione ed entusiasmo per l’inizio della sua nuova avventura. Era il 2012 quando ha aperto il suo primo negozio di gioielli a Silla e dopo dodici anni, rivive la stessa emozione di una nuova apertura guardando il suo sogno diventare più grande, circondato dall’affetto dei suoi cari e la stima dei suoi clienti che, nonostante la fredda sera di Dicembre, erano numerosi e curiosi di esplorare il nuovo show room e farsi guidare dall’eleganza e lo charme di Walter, per brindare insieme a lui il suo nuovo inizio. ” Quando fai un lavoro che ti piace non lavori mai, ci ha raccontato Walter, l’importante è questo: credere in quello che fai e lavorare con passione”.