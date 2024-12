Italia2kidz: Annalucia conduce l’ultima puntata del 2024

Italiaskidz, il telegiornale rivolto a bambini e ragazzi, torna, come ogni lunedì, anche stasera per l’ultimo appuntamento del 2024. A condurre la puntata sarà la piccola “giornalista” Annalucia, originaria di Padula. Annalucia ci parlerà di un’importantissima campagna lanciata dalla Polizia di Stato per sensibilizzare gli adolescenti di Salerno e dintorni all’uso consapevole dei botti durante il periodo delle festività natalizie. Parleremo poi di cultura e di spettacolo con l’apertura delle iscrizioni alla giuria del prossimo Giffoni Film Festival e delle più recenti rappresentazioni artistiche create nel Vallo di Diano. Infine, una bellissima iniziativa di solidarietà che ha preso luogo a Sala Consilina.

Appuntamento a stasera sul nostro canale televisivo o in diretta streaming sul nostro sito internet, www.italia2news.it. Per chi dovesse perderselo potrà guardare Italia2kidz in replica televisiva martedì alle 15:00 e mercoledì alle 17:00. Altra alternativa è il canale Youtube di Italia2News, che vi invitiamo a seguire, su cui verrà caricato, durante la giornata di martedì, il video del telegiornale per intero. I nostri piccoli “giornalisti” vi danno appuntamento poi al prossimo anno, dopo le festività natalizie e vi fanno i loro auguri, a cui associamo quelli di tutta la redazione di Italia2News, di trascorrere tutti delle serene Feste.