Progetto Sveva: i copricapo realizzati dalle migranti per le pazienti oncologiche elogiati dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca

Il Progetto Sveva sta guadagnando sempre più attenzione e supporto grazie alla sua missione sociale e umanitaria. Questo progetto coinvolge le migranti ospiti dei centri SAI di Atena Lucana e Bellosguardo nella creazione di copricapo speciali per donne affette da patologie oncologiche. L’iniziativa, fu presentata circa un anno fa a Sant’Arsenio dalla cooperativa sociale Il Sentiero e rappresenta un esempio straordinario di integrazione, solidarietà e creatività.

La presentazione del progetto, avvenuta nei giorni scorsi anche in Consiglio Regionale della Campania ha rappresentato un momento di grande importanza per la sua diffusione e riconoscimento. Fortemente sostenuto dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino e dalla vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia, il Progetto Sveva ha ricevuto elogi anche da parte del presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta del venerdì. Le sue parole di apprezzamento hanno messo in luce l’importanza di iniziative come questa, che uniscono diverse comunità in un obiettivo comune: supportare le donne nella loro lotta contro il cancro e creare momenti di inclusione e solidarietà.