Scafati. Arrestati madre e figlio per spaccio di droga: sequestrati oltre 14.000 Euro in contanti

Nella giornata di martedì, 17 Dicembre, i Carabinieri del Comando di Scafati, hanno arrestato due persone colte in flagranza di reato. Si tratta di una donna di 57 anni e un giovane di 25 anni, entrambi residenti in città, indagati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio di controllo dinamico del territorio, mirato alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga. Durante l’intervento, i militari dell’Arma hanno rinvenuto circa 583,52 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Inoltre, è stata sequestrata una somma di denaro contante pari a 14.450 euro, che si ritiene possa essere il provento dell’attività illecita.

In seguito all’arresto, i due indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, che determinerà gli sviluppi successivi della vicenda.

L’operazione, che si inserisce in un ampio piano di controllo e prevenzione sul territorio, ha permesso di smantellare un altro tentativo di spaccio nella zona, contribuendo a mantenere alta la sicurezza della comunità.