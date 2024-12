Successo per il concerto del Club Manouche a San Pietro. L’evento organizzato da Iskra

Grande successo per il concerto organizzato dalla cooperativa sociale Iskra. Domenica 15 dicembre, nella Chiesa di San Pietro Apostolo in San Pietro al Tanagro si è tenuto il concerto di Natale con il Club Manouche. Un viaggio musicale in cui re presente e passato si sono incontrati creando una sonorità unica e sognante ispirata al gipsy jazz dei primi anni Trenta. Si è trattato di un evento per gli auguri di Natale, per conoscere – anche – la bravura musicale di alcuni ospiti di Iskra e dare il benvenuto al nuovo parroco don Antonio Palma. La chiesa era gremita di persone che hanno assistito allo

Gli ospiti del Centro diurno Colibrì hanno aperto il concerto dei Club Manouche. Si sono esibiti sulle note di un brano natalizio preparato in questi mesi con entusiasmo e impegno durante il laboratorio di musicoterapia diretto da Santina d’Elia.





“Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e ci hanno sostenuti in questa iniziativa”, fanno sapere dalla cooperativa diretta da Umberto Sessa. Erano presenti per la Casa di Miriam la coordinatrice Valeria Parente, per l’accoglienza e integrazione, Maryna Kovalenko. E ancora la coordinatrice del Centro diurno Colibrì, Benedetta Miele e Carla Boninfante responsabile della Residenza Montedoro.