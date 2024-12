Natale a Sassano: ecco i prossimi eventi in programma

Il Natale sassanese si prospetta come un periodo ricco di eventi per la popolazione del posto. Eventi variegati e diversi tra loro, volti ad accontentare grandi e piccoli, iniziati il 12 e il 13 dicembre con i festeggiamenti in onore di Santa Lucia e proseguito poi, il 14, con l’arrivo di Babbo Natale in piazza Umberto I e la consegna delle letterine da parte dei bambini e 15 con la consegna dei doni agli ospiti della casa di riposo.

Oggi e domani la palestra dell’istituto comprensivo “G. Falcone” ospiterà la prima edizione del “Christmas Cup 3X3”, un torneo di minibasket organizzato dall’A.S.D. Polisportiva Basket. Per domani è inoltre in programma “Un Meraviglioso Natale”. Un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale e che ha in programma la lettura del libro di Rosa Penna e, a seguire, la donazione dei libri raccolti dalla Libreria Giunti. Quest’ultima iniziativa, dal nome “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” prevedrà inoltre la consegna di doni ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, delle scuole.

Gli eventi proseguiranno poi il 20 con la presentazione del calendario 2025 a cura della compagnia teatrale “Pasquale Petrizzo”, il 22 con la tombolata di beneficenza organizzata dalla ProLoco in Piazza Umberto I. Santo Stefano sarà poi all’insegna della musica con il consueto “Concerto di Santo Stefano”. Protagonisti dell’evento saranno il Coro “Amici della Musica”, diretto dalla Maestra Viviana Palladino, con la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Rossana Giardullo e del Maestro Luigi Di Miele al pianoforte.

Il 27 sarà celebrata la festa di San Giovanni Apostolo mentre il 29 si rinnova la tombolata di beneficenza. Lo stesso giorno e il seguente ci sarà poi la “Volley Winter Cup”, torneo di pallavolo organizzato dal Forum dei Giovani, alle 17:00, presso la palestra comunale.

Per il nuovo anno gli eventi sono dedicati ai bambini: all’attesa della Befana il 5 gennaio a Varco Notar Ercole e il 6 gennaio con “L’Arrivo della Befana”. Quest’ultimo evento, che conclude le festività natalizie sassanesi, è organizzato dall’Associazione Settembre al Borgo e dal Comitato Giovani di San Giovanni, prevedrà la rievocazione dell’arrivo dei Re Magi con la partecipazione dei ragazzi delle scuole.