Presentato a Monte San Giacomo il “Calend’Albero”, un viaggio di solidarietà e creatività degli alunni del “Giovanni Falcone”

In un Natale all’insegna della solidarietà e della fantasia, è stato presentato il “Calend’Albero”, il calendario realizzato con immenso impegno dai bambini dell’Istituto Giovanni Falcone di Sassano, diretto dalla preside Giovanna Patrizia Pagano. Il progetto, frutto della collaborazione tra la scuola dell’infanzia e quella primaria di Monte San Giacomo, ha coinvolto ogni alunno in un’opera che racconta storie uniche e significative, una per ogni mese dell’anno. Un progetto che non solo celebra il talento e la creatività dei più piccoli, ma anche il loro profondo amore per la scuola e per la comunità. Ogni mese del “Calend’Albero” è il risultato di un lavoro collettivo che ha saputo unire i bambini e le insegnanti, dando vita a un calendario che, più che un semplice strumento per segnare il tempo, diventa un vero e proprio messaggio di sensibilizzazione sociale.

Il “Calend’Albero” non è solo un progetto educativo, ma anche un’iniziativa di solidarietà. Nell’ambito del “Natale Solidale”, l’Istituto Giovanni Falcone ha scelto di destinare il ricavato delle vendite del calendario, per il secondo anno consecutivo, in beneficenza. Dopo il sostegno all’Ospedale di Polla nel 2023, quest’anno la somma raccolta andrà a un’associazione di volontariato, un piccolo ma significativo gesto che dimostra come l’insegnamento dell’altruismo e della generosità faccia parte della formazione dei bambini. Il calendario si fa portavoce di tematiche importanti, trattate in modo ludico e accessibile, affinché ogni bambino possa riflettere e crescere in consapevolezza. Tra i temi affrontati, spiccano l’Albero della Memoria*, per non dimenticare le atrocità del passato, l’Albero della Diversità, per celebrare l’unicità di ogni individuo, e “L’Albero delle Donne”, per ricordare il valore delle conquiste femminili nella società. Inoltre, sono trattati temi cruciali come l’Albero della Legalità, l’Albero della Repubblica e l’Albero dei Diritti dell’Infanzia, per sensibilizzare i più piccoli ai valori civili e sociali.

Ogni mese del “Calend’Albero” è anche un viaggio attraverso emozioni e principi che uniscono e ispirano. Ci sono l’Albero dell’Amicizia, l’Albero della Gioventù, l’Albero dei Sogni e l’Albero dei Nonni, tutti simboli di affetti e di relazioni che rendono ogni comunità più forte. E ancora, l’Albero della Terra, che invita a riflettere sull’importanza della nostra casa comune, e l’Albero della Solidarietà, che ribadisce il valore della comunità e del sostegno reciproco.

Questo straordinario progetto, che affonda le radici nell’impegno educativo dell’Istituto Giovanni Falcone, è anche una dimostrazione di come le scuole possano essere luoghi dove i bambini non solo apprendono nozioni, ma imparano anche a diventare cittadini responsabili, consapevoli dei valori di giustizia, uguaglianza e solidarietà. Il “Calend’Albero” è, quindi, molto più di un semplice calendario: è un messaggio di speranza, di unione e di futuro.