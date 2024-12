La Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano festeggia il Natale insieme agli ospiti delle case di cura del comprensorio

La Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano insieme agli ospiti delle case di cura del comprensorio del Vallo di Diano per festeggiare il Natale

Nel vero spirito del Natale, nella serata di domenica scorsa, i volontari della protezione civile Sassano gruppo lucano, hanno organizzato una serata di divertimento e leccornie, presso le case di cura del comprensorio.



I volontari, insieme al loro presidente Margherita Marra, hanno portato in dono agli ospiti: cioccolatini, panettoni e pandori, per augurare a loro e alle loro famiglie un buon Natale. Questa iniziativa di solidarietà è stata organizzata in sinergia con Solidalis CSV, centro servizi per il volontariato della provincia di Salerno e supermercati Euro2000.



Un piccolo, significativo gesto per regalare un sorriso a tutti gli ospiti delle case di cura.