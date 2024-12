“Dona un Sorriso, un Giocattolo in Pediatria”: tre tappe a Salerno per portare gioia ai bambini ricoverati

Torna puntuale anche quest’anno l’iniziativa di solidarietà “Dona un Sorriso, un Giocattolo in Pediatria”, un evento che si propone di regalare sorrisi e momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali campani durante le festività natalizie.

L’edizione 2024 si annuncia particolarmente significativa per la partecipazione di oltre 70 realtà sociali, culturali e giovanili, che hanno deciso di unirsi a questa nobile causa, confermando il valore di una rete solidale sempre più ampia e attiva.

Per rispondere al grande entusiasmo e alla crescente partecipazione, quest’anno il tour della solidarietà toccherà tre strutture ospedaliere: Sabato 21 dicembre, ore 11.00: Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, Domenica 22 dicembre, ore 11.00: Ospedale di Vallo della Lucania. Lunedì 23 dicembre, ore 11.00: Ospedale di Cava de’ Tirreni

Ogni tappa vedrà la presenza di studenti delle scuole superiori, gruppi di Cosplay, istituzioni locali e numerosi volontari, che animeranno la giornata con attività e momenti di intrattenimento, creando un clima di festa e condivisione per i piccoli degenti.

Gli organizzatori dell’evento hanno espresso grande soddisfazione per il successo della campagna e per l’impegno delle tante realtà coinvolte. “Ringraziamo di vero cuore tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa – dichiarano –. La partecipazione di così tanti volontari e associazioni dimostra che la solidarietà è un valore che accomuna e unisce”.

L’iniziativa, nata per portare conforto e speranza nei reparti pediatrici, rappresenta un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di un gesto semplice ma significativo, come il dono di un giocattolo, per alleviare le difficoltà vissute dai bambini ricoverati e dalle loro famiglie.

Chi desidera aderire può contribuire donando un giocattolo o supportando l’organizzazione. Per informazioni è possibile contattare il numero 333 2631563 o visitare il sito ufficiale www.donationitalia.org.