Frana lungo la strada tra Controne e Castelcivita

A causa delle forte piogge di oggi si è registrata una frana sulla SS488 al confine tra il territorio di Controne e quello di Castelcivita.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco dai quali si aspetta il rapporto sull’entità e l’origine della frana. La competenza in questo caso è della Provincia che, in base al rapporto dei vigili La frana ha abbattuto un pezzo del muretto e la staccionata alla spalle. La zona da dove il distacco è partito è al di sopra del costone roccioso che è già imbrigliato in reti di contenimento