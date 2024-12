Capaccio Paestum, il sindaco e presidente della Provincia Franco Alfieri a giudizio immediato

Il sindaco di Capaccio Paestum e gli altri indagati sono accusati di aver manipolato le gare della pubblica illuminazione per favorire l’impresa della famiglia Alfieri.

Giudizio immediato per Franco Alfieri, la sorella Elvira, gli imprenditrori Alfnso D’Auria e Vittorio De Rosa, il tecnico comunale Carmine Greco e il membro del suo staff Andrea Campanile. È quanto deciso dalla procura di Salerno, diretta dal procuratore capo Giuseppe Borrelli e dal vicario Luigi Alberto Cannavale dopo gli arresti degli indagati che, a questo punto, non passano per l’ufficio gip.