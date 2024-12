Sant’Arsenio, gli studenti del “Sacco”presentano il progetto “Natura ci ha fatte streghe/Natura le ha fatte streghe”

Uno spettacolo tanto bello quanto significativo da richiederne la riproposizione in teatro in occasione della giornata dell’8 Marzo. Il titolo “Natura ci ha fatte streghe/Natura le ha fatte streghe” evoca l’animo dello spettacolo teatrale che gli studenti dell’Istituto Sacco di Sant’Arsenio, indirizzo Ite, hanno presentato presso l’Auditorium della scuola, a conclusione del progetto “Teatro a scuola” di “Una scuola fuoriclasse”, proposto nell’ambito del Pnrr.

Una narrazione, al contempo, medievale e contemporanea, realizzata attraverso la riscrittura della leggenda di Maria Marmora, cittadina di Polla, tacciata di stregoneria. Tra musica e parti recitate in dialetto locale, lo spettacolo ha fornito una base importante di riflessione sul ruolo della donna, ieri ed oggi, sull’importanza di credere nelle proprie capacità, di essere indipendenti e di lottare per le pari opportunità.

L’istituto “Sacco” di Sant’Arsenio ha così presentato un progetto che è il fiore all’occhiello dell’offerta formativa destinata agli alunni attuali e futuri, con la volontà di comunicare l’attenzione della scuola ad un’istruzione completa, che va oltre l’insegnamento, trattando anche i temi di maggior attualità.

Nel complesso si è promosso un miglioramento delle capacità di comunicazione nelle dinamiche relazionali di gruppo e dei processi di socializzazione ad esse connessi tramite l’utilizzo del linguaggio corporeo e verbale che si affianca alla consolidata abitudine dei giovani alla comunicazione virtuale, con lo scopo di travalicare la crescente difficoltà nei confronti di tali pratiche comunicative.

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Antonietta Cembalo, che ha creduto fortemente nel progetto, e della Prof.ssa Michelina D’Alvano scrittrice e direttrice dello spettacolo che ha presentato il progetto coordinato e gestito dalla Prof.ssa Lucilla De Rienzo, quale tutor degli alunni Michelina Laneve, Beatrice Innamorato, Giovanna Iannelli, Rossella Barbella, Giusy Chirico, Ludovica Parente, Chiara Tuozzo, Dominique Petrizzo, Emanuela Basile, Francesco Pio Ferraro, Francesco Pio D’Onza, Daniele Pierri e Michele Vricella hanno calcato il palco, emozionando e coinvolgendo il folto pubblico presente. Di grande impatto la scenografia realizzata dallo studente Michele Vricella. Hanno partecipato anche Franco Tesauro, assistente audio e video e Miriana De Lio, voce e canto.

Al termine della rappresentazione, gli studenti, bravissimi, hanno ricevuto i complimenti della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Antonietta Cembalo e di Annamaria Mazzariello, consigliera delegata all’istruzione , in rappresentanza del comune di Sant’Arsenio che, rimasta affascinata e coinvolta dallo spettacolo, ne ha riproposto la messa in scena, in teatro, in occasione della celebrazione dell’8 Marzo.