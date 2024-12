Arrestato il 74enne di Capaccio Paestum accusato di prostituzione minorile e tentata estorsione

Lo scorso 18 dicembre un uomo di 74 anni è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di prostituzione minorile e tentata estorsione ai danni di un minorenne. L’ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Capaccio Paestum , su richiesta del G.I.P. del Tribunale di Salerno.

Secondo la ricostruzione l’indagato avrebbe indotto un minorenne a compiere atti sessuali in cambio di denaro in più occasioni. Dopo il raggiungimento della maggiore età del ragazzo e a seguito del suo rifiuto a continuare a consumare rapporti sessuali con l’uomo, l’indagato avrebbe preteso con delle minacce la restituzione delle somme elargite negli anni. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2020. Al momento le accuse così formulate sono state sottoposte al vaglio del giudice per le ulteriori fasi del procedimento.