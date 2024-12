Capodanno a Salerno con Giorgia: numeri da record per il palco in Piazza della Libertà

Il Capodanno 2024 a Salerno si preannuncia indimenticabile, con un evento straordinario in Piazza della Libertà, dove per l’ultimo giorno dell’anno, sono previste decine di migliaia di persone che arriveranno nella centralissima piazza salernitana per dare il benvenuto al nuovo anno, accompagnati dalla straordinaria voce di Giorgia.

L’organizzazione, a cura del Comune di Salerno e sostenuta dalla Regione Campania, ha previsto un allestimento da record: un palco di 40 metri e 18 metri di altezza, abbellito da 3 mega ledwall e un’area di ben 12.000 metri quadrati per il pubblico, comprensiva di una pedana dedicata per gli spettatori diversamente abili.

Il lavoro di preparazione è massiccio: 50 professionisti si stanno occupando del montaggio, mentre 150 addetti alla sicurezza garantiranno un evento sereno e sicuro, supportati da un punto medico avanzato e 5 ambulanze.

La serata avrà inizio alle 20.45 con Pippo Pelo, Adriana Petro e Pika Dj, pronti a riscaldare l’atmosfera con musica dance e animazione. L’atteso concerto di Giorgia partirà alle 22.00, dove l’artista delizierà il pubblico con i suoi successi più amati e le novità. A mezzanotte, il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, guiderà il brindisi augurale, seguito da uno spettacolo pirotecnico .

L’ingresso è libero e gratuito, con corse prolungate della metropolitana e bus navetta a disposizione per il pubblico. Il Capodanno in Piazza si inserisce nel contesto delle Luci d’Artista, che rendono Salerno una delle mete più visitate durante le festività, arricchita da eventi, mostre e mercatini di Natale.