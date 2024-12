Feldi Eboli: un anno da incorniciare, l’ultimo atto contro l’Ecocity Genzano

Una miscela di rimpianti, successi e cambiamenti che hanno segnato la trasformazione della Feldi Eboli, oggi capolista in Serie A. Un’annata ricca di emozioni che merita di essere ripercorsa, e che dedicherà un ultimo capitolo speciale prima di salutare l’arrivo del nuovo anno.

L’ultima fatica della stagione prima della sosta si terrà tra le mura amiche del Palasele di Eboli, dove la Feldi affronterà l’Ecocity Genzano in un match che non è certo una partita come le altre. La gara dell’11^ giornata, infatti, mette di fronte le due squadre che, finora, hanno regalato le migliori prestazioni del campionato, con le volpi in testa alla classifica con 24 punti e i gialloneri del Genzano subito dietro con 22.

La sfida è ancora più speciale perché sarà l’ultima di questo anno giocata in casa, davanti ai tifosi rossoblù, che potranno vivere un’atmosfera carica di adrenalina e passione. Non sarà solo una sfida per il primato, ma anche una sorta di reunion con alcuni ex protagonisti della Feldi, tra cui Thiago Bissoni, lo scudettato Fabio Fantecele e l’ex capitano Sergio Romano, che torneranno a calcare il parquet del Palasele per una partita che si preannuncia spettacolare.

Ma il vero colpo di scena potrebbe arrivare dal ritorno in campo di Ricardinho, il giocatore simbolo del futsal mondiale, che quest’estate ha firmato per l’Ecocity Genzano. Dopo aver saltato alcune partite, il fuoriclasse portoghese è tornato in campo nell’ultimo incontro contro il Pirossigeno Cosenza, contribuendo con un assist alla vittoria dei suoi. La Feldi ha già affrontato Ricardinho in passato, in una memorabile partita dell’Elitè Round della UEFA Futsal Champions League, dove l’attuale numero 10 del Genzano segnò il gol decisivo che condannò le volpi alla sconfitta. La sfida con l’Ecocity promette quindi di essere ricca di emozioni, con la squadra di mister Antonelli determinata a confermare la propria forza.

Feldi Eboli sta vivendo una stagione straordinaria, e mister Antonelli ha saputo costruire un gruppo compatto e vincente, capace di imporsi anche nei match più difficili, come quelli contro Napoli e Catania. La squadra si presenta al grande appuntamento con il morale alto, nonostante il recente pareggio esterno contro il Pomezia, che ha lasciato un po’ di rammarico tra i ragazzi di Antonelli.

In un mercato che si è rivelato piuttosto prudente, la Feldi ha però dato il colpo di mercato con il ritorno a Eboli di Umberto Caruso, pivot che mancava per completare il reparto offensivo. Caruso, che aveva già vestito la maglia rossoblù nella stagione 2020/2021, ha parlato con entusiasmo del suo ritorno a Eboli e della sfida contro il suo ex club: “A Eboli ho trovato un ambiente familiare come lo ricordavo – ha detto Caruso –. Potevo tornare già in estate, ma appena si è presentata la possibilità, non ho esitato. Ho ritrovato una Feldi forte e matura, come dimostra anche la classifica. La partita contro il Genzano sarà dura, ma siamo pronti. Chiudere l’anno qui al Palasele, davanti ai miei tifosi, sarà speciale. Invito tutti a venire a sostenerci numerosi, abbiamo bisogno della loro spinta per una gara così importante.”

Con Caruso che ha portato ulteriori qualità e grinta alla squadra, la Feldi Eboli si prepara a un’ultima battaglia per chiudere in bellezza un anno che ha già scritto pagine importanti nella storia del club.