A Balvano ennesimo episodio di inciviltà: discarica a cielo aperto, la denuncia del sindaco

“Un altro episodio di inciviltà, questa volta in un posto che fa veramente scandalo, nei pressi dell’ingresso delle Gole del Platano di Balvano. Qualcuno ha usato questa zona come discarica” a renderlo noto il Primo cittadino del comune di Balvano, Ezio Di Carlo, in un post facebook.



Il sindaco della cittadina lucana ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e ha fatto sapere che sta prendendo dei seri provvedimenti.

Di Carlo ha infatti chiuso il post, a cui ha aggiunto anche un video della “discarica”, scrivendo che “l’onere di rimuovere la discarica e ripulire l’area ricadrà sulle tasche dei cittadini.

Questo comportamento incivile crea un ambiente pericoloso e poco accogliente per i turisti che desiderano fare il percorso delle Gole del Platano. Pertanto, si invita la popolazione ad una corretta raccolta differenziata”.