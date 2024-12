Palma incendiata lungo la spiaggia di Santa Teresa a Salerno

Ieri sera ha preso fuoco una palma lungo la spiaggia di Santa Teresa a Salerno, probabilmente a causa dell’accensione di un petardo. Transennata l’area interessata dal rogo mentre la palma che ha preso fuoco purtroppo sarà destinata a seccare. Tra i danni causati dal fuoco risulta essere annerita una parte della pavimentazione oggetto di una recente ristrutturazione, inoltre sono intervenuti dell’immediato i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme prima che queste aumentassero.

Sono in corso le indagini per trovare i responsabili del gesto che fortunatamente non ha prodotto conseguenze peggiori.