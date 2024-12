Capodanno a Salerno con Giorgia: tutte le informazioni utili

Tutto pronto per il Capodanno in Piazza con Giorgia organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania. L’appuntamento è domani sera in Piazza della Libertà: la serata sarà presentata da Pippo Pelo, che con Adriana Petro e Pika Dj apriranno con la grande musica dance a partire dalle ore 20:45. Il concerto di Giorgia inizierà alle 22.00, alla mezzanotte il tradizionale brindisi augurale con l’amministrazione e lo splendido spettacolo di fuochi pirotecnici sul mare.

Il parcheggio sotterraneo di Piazza della Libertà chiuderà domani alle ore 17.00 per riaprire alla conclusione dell’evento: la chiusura è stata decisa dalle autorità di pubblica sicurezza per l’indispensabile bonifica anti terrorismo. L’ingresso al concerto e libero e gratuito. L’accesso in Piazza della Libertà sarà consentito dai due varchi lato Santa Teresa e lato Stazione Marittima a partire dalle ore 19.00. I visitatori saranno sottoposti ai controlli ed alle procedure di sicurezza abitualmente in uso in occasione di grandi eventi sportivi, artistici e di spettacolo.

Sarà attivato un servizio bus navette, al costo di 1,30 euro con corse ogni circa 20 minuti dalle ore 13.00 del 31 dicembre alle ore 02.00 del 01 gennaio, orario in cui è prevista la partenza dell’ultima navetta dal centro cittadino in direzione stadio Arechi. Le navette in partenza da Stadio Arechi Piazzale Bottiglieri (nei pressi della stazione della metropolitana) effettueranno le seguenti fermate:

Leucosia Torre Angellara – Mercatello (Mons. Grasso) – Caduti di Brescia – Posidonia Santelmo – Torrione Forte la Carnale – Corso Garibaldi alt. Stazione FF.SS. – Garibaldi Poste Centrali – Lungomare Trieste Municipio.

Sarà possibile raggiungere Piazza della Libertà anche in metropolitana, il cui servizio sarà potenziato per l’occasione mediante le seguenti corse aggiuntive:

corse in partenza dalla Stazione Centrale direzione stadio Arechi, con frequenza ogni 30 minuti, fino alle ore 03:00;

corse in partenza da stadio Arechi direzione Stazione Centrale, con frequenza ogni 30 minuti, fino alle ore 03:30.

Per chi raggiunge Salerno in treno:

Piazza della Libertà è raggiungibile a piedi dalla stazione centrale “Salerno” in 24 minuti – 1,7 km – e dalla stazione “Duomo – Via Vernieri” in 14 minuti – 1,1 km.

Per chi raggiunge Salerno in auto:

Si consiglia di utilizzare l’area di Parcheggio presso lo Stadio Arechi, da raggiungere attraverso i seguenti percorsi:

da Cava de’ Tirreni/Vietri sul Mare – tramite A3 e A2/E45 – Uscita “Pontecagnano”;

da Fratte – tramite Tangenziale di Salerno – Uscita “Mariconda” o “Zona industriale”;

da Sud – tramite SP175 o A2/E45 – Uscita “Pontecagnano”.

L’evento è stato finanziato dalla Regione Campania con D.G.R.C. n. 616 del 14.11.2024 “Piano strategico per la Cultura e Turismo” per l’annualità 2024 , a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.

Tutte le info su https://www.comune.salerno.it/novita/capodanno-piazza-salerno-con-giorgia e su https://cultura.comune.salerno.it/