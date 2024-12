Oggi a Salerno, in via de’ Renzi, un’anziana di 80 anni è caduta in un terrapieno, probabilmente dopo essersi sporta da un muretto. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e della squadra di emergenza del 118, è stata rintracciata.

I caschi rossi di Salerno hanno coordinato le operazioni di recupero, che hanno richiesto l’uso di un verricello per sollevare la donna in sicurezza. Dopo essere stata stabilizzata, l’anziana è stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per ricevere le cure necessarie.

L’intervento rapido e professionale delle squadre di soccorso ha consentito di portare in salvo la signora, evitando ulteriori conseguenze dalla caduta.