Emanuele Volonnino firma con il Benevento 5. Il fenomeno del Futsal torna in serie A

“Il vero talento non ha bisogno di strade tracciate, trova sempre il modo di brillare.”Il calcio a 5 italiano ha un nuovo capitolo da scrivere, e al centro della scena c’è un nome che non ha bisogno di presentazioni: Emanuele Volonnino. Dopo aver salutato la Parthenope e dopo una carriera costellata di successi, il calcettista di San Vitaliano è pronto a tornare dove merita: in Serie A, la sua casa naturale. E lo farà con la maglia del Benevento, allenato da Fausto Scarpitti, una società che ha creduto fortemente nel suo talento e nella sua indiscutibile classe.

Il destino di Volonnino ha preso una piega che sembrava inevitabile. Il suo nome è stato accostato alle migliori squadre di Serie A fin dal momento in cui ha deciso di liberarsi dalla Parthenope. Con il suo mix di tecnica sopraffina, visione di gioco e una capacità unica di trasformare una partita con un semplice tocco di palla, il 32enne di San Vitaliano è sempre stato una risorsa ambita per ogni club che punta al massimo livello. E ora la sua firma con il Benevento segna il ritorno a un palcoscenico che più di tutti si addice alla sua classe.

Emanuele Volonnino non è un semplice calcettista. È un simbolo del futsal italiano, un giocatore che ha saputo farsi amare e rispettare non solo per le sue qualità tecniche, ma per la sua mentalità da leader. La sua carriera, iniziata tra le fila dello Sporting Sala Consilina, lo ha visto protagonista di momenti indimenticabili, segnando non solo gol, ma anche una filosofia di gioco che ha emozionato tanti giovani e non solo. La sua capacità di leggere le partite, di gestire la palla con calma e precisione, e di essere sempre al posto giusto nel momento giusto lo hanno reso uno dei più grandi interpreti del futsal.

La sua avventura con la Parthenope è stata l’ennesima conferma delle sue doti straordinarie. Con l’arrivo al Benevento, Emanuele Volonnino torna nella Serie A, quel campionato dove la sua qualità, la sua visione e la sua esperienza possono davvero fare la differenza. In un club che punta a raggiungere traguardi ambiziosi, il suo contributo sarà cruciale. La presenza di Fausto Scarpitti sulla panchina sannita, con il suo approccio metodico e la sua capacità di valorizzare i singoli, rende ancora più affascinante il ritorno di Volonnino in questo contesto. La sinergia tra il tecnico e il giocatore potrebbe diventare una delle chiavi per il successo del Benevento nei prossimi anni.

La Serie A è il palcoscenico che Volonnino merita. La sua classe, la sua abilità nel dettare i tempi di gioco, e la sua capacità di decidere le partite sono la dimostrazione che un talento così non può che appartenere ai più alti livelli del futsal. Ma quello che lo rende davvero speciale non è solo la sua abilità con la palla tra i piedi. È il suo approccio al gioco, la sua capacità di essere sempre determinante, sempre un passo avanti rispetto agli avversari. In campo, Emanuele Volonnino è un giocatore che sa come spronare i compagni e come creare occasioni da gol. La sua leadership non è mai urlata, ma sempre tangibile, in ogni passaggio, in ogni movimento.

Il Benevento ha fatto un colpo da maestro, assicurandosi un giocatore che, oltre a portare qualità, è in grado di trasmettere quella mentalità vincente che serve per fare il salto di qualità. La Serie A non è solo una competizione di tecnici straordinari, ma è anche una sfida mentale, dove solo chi ha quella marcia in più riesce a emergere. E Volonnino ha sempre dimostrato di avere quella marcia in più.

“Siamo felici di riabbracciare Volonnino, che con il Benevento ha scritto una pagina importante di storia in una stagione che resterà indelebile – le parole del diesse Antonio Collarile.- Sono sicuro che ci darà un grosso contribuito: non stiamo lasciando nulla al caso, vogliamo centrare l’obiettivo della salvezza”.

“Sono molto felice di tornare a Benevento, conosco molto bene il club e appena si presentata l’occasione di giocare nuovamente al PalaTedeschi non ci ho pensato due volte – le parole di Volonnino.- Mi ha colpito molto la volontà della società di riportarmi a casa, e sono convinto che riusciremo a mantenere la categoria: mi piacciono le sfide ed ho accettato. Sono convinto che daremo fastidio a tutti, in casa e fuori: sappiamo che sarà complicato ma non impossibile centrare l’obiettivo prefissato”.



L’annuncio ufficiale della sua firma con il Benevento è stato accolto con grande entusiasmo e affetto dai tifosi, che non vedono l’ora di vedere il loro nuovo campione in campo. Un campione che ha scritto pagine indimenticabili della storia del futsal italiano, ma che ha ancora tanto da dare. E ora, con il ritorno in Serie A, la sua carriera sembra pronta a scrivere il capitolo più emozionante.