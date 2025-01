Il concerto di Giorgia a Salerno è un successo. Il sindaco Napoli: “Una festa magnifica”

In migliaia hanno affollato Piazza della Libertà a Salerno nella serata del 31 dicembre per festeggiare l’arrivo del 2025. Salernitani e non solo hanno trascorso le ultime ore del 2024 cantando al ritmo delle canzoni di Giorgia, che si è esibita sul maxi palco allestito vicino al mare. La serata, organizzata dal comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, ha preso il via con il pre-show di Pika Dj, Pippo Pelo e Adriana Petro.

Foto di Massimo Pica

In uno spettacolo ricco di musica, luci e colori, Giorgia ha regalato emozioni uniche a tutto il pubblico cantando i suoi più grandi successi, da quelli più recenti ai classici intramontabili come “Di sole e d’azzurro” e “Come saprei”. “Sono davvero felice di trascorrere queste ultime ore del 2024 con voi- ha dichiarato la cantante dal palco- davanti a questo mare e a questo golfo che per me hanno un significato speciale, poiché sono crescita un po’ più in giù, a Paestum, precisamente a Capaccio”

Il concertone di Capodanno si è svolto senza intoppi e in tranquillità, come evidenziato anche dal Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, in una conferenza stampa. Ottima, quindi, la macchina organizzativa di Prefettura, Questura, Comune di Salerno e addetti ai lavori che hanno avuto un occhio di riguardo per la sicurezza e la mobilità per far sì che tutto filasse liscio.

Allo scoccare della mezzanotte sono saliti sul palco anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che hanno brindato con i presenti all’anno nuovo. “Una festa magnifica- ha dichiarato Napoli- che ha permesso a migliaia di concittadini e turisti provenienti da tutta Italia di concludere festosamente l’anno vecchio e salutare il 2025”. “Salerno piace ed ha dimostrato ancora una volta di poter organizzare grandi eventi con efficienza, sicurezza e generale soddisfazione. Questo successo- ha concluso il primo cittadino- c’incoraggia a continuare su questa strada”.