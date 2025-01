Matera, potenziati i servizi per i soggetti con disturbo dello spettro autistico

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha recentemente pubblicato una delibera volta a rafforzare i servizi di cura per le persone con disturbi dello spettro autistico. L’intervento, approvato dalla Giunta Regionale, è stato finanziato con un contributo di oltre 107mila euro. Il finanziamento, che si inserisce in un bando pubblico, ha come obiettivo la creazione di una rete territoriale di supporto, in grado di garantire la presa in carico dei pazienti, la continuità delle cure e l’integrazione sociale e lavorativa degli individui affetti da autismo.

Il progetto, che si rifà alle linee guida dell’istituto Superiore per la diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, prevede la collaborazione tra diversi professionisti del settore. L’ASM ha infatti avviato un avviso pubblico per reclutare figure professionali altamente qualificate, tra cui psicologi, terapisti della neuropsicomotricità, logopedisti, educatori e assistenti sociali, per implementare le azioni previste dal piano.

Il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, ha sottolineato che l’intervento mira a garantire un’integrazione efficace tra l’assistenza sanitaria ed educativa, nell’ambito di un progetto terapeutico personalizzato. “L’obiettivo è sviluppare un piano individualizzato che privilegi l’approccio integrato e unitario, con l’impiego delle unità di valutazione del Servizio Sanitario Nazionale. I finanziamenti serviranno a pianificare e realizzare interventi mirati allo sviluppo dell’autonomia, delle abilità sociali, del benessere psicosessuale e alla prevenzione di fenomeni di discriminazioni e bullismo” – ha dichiarato Friolo.

Tra gli altri aspetti fondamentali del progetto, rientra anche la gestione di comportamenti problematici e il supporto nello sviluppo di competenze lavorative e autonomie domestiche. In particolare, sono previsti percorsi specifici per gli adulti con disturbi dello spettro autistico, con attività dedicate alla socializzazione e all’inclusione nella vita quotidiana.

Il potenziamento dei servizi per i pazienti con autismo è stato commentato anche dall’assessore regionale alla Salute e Politiche della persona, Cosimo Latronico, che ha definito questa iniziativa “un passo fondamentale verso una sanità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone.” Latronico ha aggiunto: “Questa azione rappresenta un segnale concreto dell’impegno della Regione Basilicata per promuovere l’integrazione sociale, lavorativa e sanitaria delle persone con disturbi dello spettro autistico. Il progetto rafforza la rete di supporto territoriale e garantisce una continuità di cura che risponde alle linee guida nazionali, puntando a un benessere globale e a un’alta qualità della vita per ogni individuo.”