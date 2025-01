Sorpreso a cacciare in una riserva sul fiume Calore: denunciato

Nei giorni scorsi il personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni e quello dei Nuclei Provinciali ENPA ed Accademia Kronos hanno portato a termine una nuova operazione finalizzata al contrasto dell’esercizio venatorio all’interno di aree protette. I comuni interessati dai controlli sono stati quelli di Serre, Eboli e Campagna, in particolare la zona della Riserva Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano.

Durante le attività una delle squadre impegnate nel comune di Serre, udendo numerosi colpi d’arma da fuoco provenire da un’area a ridosso del fiume Calore, ha scoperto un uomo intento a cacciare in una zona della riserva, a 150 metri dall’argine del fiume. A seguito di quanto accertato gli agenti si sono recati in caserma dove , una volta proceduto alle contestazioni delle violazioni tra cui l’esercizio di caccia e l’introduzione di armi e munizionamento in area protetta, i militari hanno posto sotto sequestro un fucile da caccia calibro dodici e il munizionamento trovato in possesso del cacciatore. L’uomo, intanto, è stato denunciato a piede libero all’ Autorità Giudiziaria.