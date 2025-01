Allegria a Sala Consilina con la “Festa dei Burattini”. Appuntamento oggi e domani

Due giorni di allegria e spensieratezza per grandi e piccoli quelli che si terranno oggi e domani a Sala Consilina dove, a Palazzo Fiordelisi, situato in via Mazzini a 100m da Piazza Umberto I, andrà in scena una rassegna di spettacoli uniti in un’unica manifestazione dal nome la “Festa dei Burattini”. Due spettacoli al giorno, uno alle 16:30 e uno alle 17:30, della durata di circa 45 minuti ognuno.

Oggi alle 16:30 andrà in scena “Io, Pulcinella” di e con Selvaggia Filippini e con le musiche dal vivo di Davide Chimenti, provenienti da Napoli. Selvaggia Filippini porta avanti la tradizione delle guarattelle Napoletane che mettono in scena i canovacci trasmessi per via orale del mitico e immortale Pulcinella. Alle 18:30 si potrà assistere a “Qui c’è un albero! di Teatrino Pellidò. Uno spettacolo volto a sensibilizzare chi vi assiste sull’importanza degli alberi, esseri viventi che vivono e abbelliscono i nostri centri abitati ma che spesso sono minacciati dall’egoismo di chi vorrebbe tagliarne uno per farci un parcheggio. Il protagonista è Carletto che, con coraggio, pur di salvare l’albero è disposto a fare di tutto.

Domani pomeriggio si partirà alle 16:30 con “Ristorante Belzebù, di Alessandro Guglielmi e la Compagnia Mani in Tasca proveniente da Mantova. Lo spettacolo ha come protagonista Belzebù, ha aperto un ristorante all’inferno. Tutti gli spettatori sono invitati a cena ma i tentativi del cuoco Angelino Colabrodo non andranno molto bene con apparizioni del Fantasma Formaggino, maiali ribelli che rifiutano di farsi cucinare, fidanzate scomparse e forni esplosivi. Alle 18:30 dello stesso giorno “Cà Burat” di Elis Ferracini che, da Milano, porta in scena una rappresentazione basata su uno spettacolo andato malissimo. Il presentatore Eliseo, già sui nervi, scoprirà che Pulcinella, Fagiolino e Gioppino hanno preso le ferie e l’agenzia di lavoro interinale ha mandato Fanfurla come sostituto, andrà su tutte le furie. Uno spettacolo con una forte dose di comicità e di interazione con il pubblico.

Sulla locandina della manifestazione di può leggere che il pubblico ammesso agli spettacoli può avere “dai 4 ai 104 anni”, rimarcando il clima scherzoso e ludico della manifestazione.

L’ingresso agli spettacoli è totalmente gratuito. In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno nella sala delle suore in Piazzetta Gracchi.