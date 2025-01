Torna a Salerno l’evento solidale “I Re Magi vengono dal mare”organizzato dalla Lega Navale Italiana

Torna a Salerno l’Epifania Solidale della Lega Navale Italiana, l’evento è organizzato per domani alle ore 18:00 presso il Porto Masuccio un pomeriggio all’insegna della solidarietà in favore dei bambini migranti accolti nella città campana, dei minori nelle case famiglia e dei giovani della Lega Navale Italiana. I Re Magi della Lega Navale approderanno con la loro barca al Porto Salernitano, accompagnati dal suono delle zampogne di Antonio Giordano e Vincenzo Ferraioli e si recheranno in visita al Presepe vivente allestito presso la sede della Lega Navale. Seguirà inseguito l’esibizione del coro dei bambini della scuola del Mediterraneo e la distribuzione di dolci e caramelle ai più piccoli.

La manifestazione “I Re Magi vengono dal mare” è nata nel 2015 in onore del Presidente della Lega Navale Italiana Fabrizio Marotta venuto a mancare. Quest’anno verrà celebrato l’importante anniversario di questa iniziativa solidale che si rinnova ogni anno grazie al sostegno della comunità a favore delle famiglie più fragili di Salerno.